Çin Markalı Binek Otomobillerin Satışı Şubat'ta Artış Gösterdi

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Son endüstri verilerine göre, Çin markalı binek otomobil üreticileri bu yıla iyi bir başlangıç yaparak daha yüksek bir pazar payına sahip oldu.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Son endüstri verilerine göre, Çin markalı binek otomobil üreticileri bu yıla iyi bir başlangıç yaparak daha yüksek bir pazar payına sahip oldu.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne (CAAM) göre, Şubat ayında aylık yüzde 15,2 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,3 artışla 873.000 Çin markalı binek otomobil satıldı.

Yerli binek otomobil üreticilerinin pazar payı geçen ay bir yıl öncesine göre yüzde 10,1 puan artarak yüzde 52,8'e yükseldi.

CAAM verilerine göre, Çin markalı binek otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde 1,63 milyon adede ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 puan artarak ülkenin toplam binek otomobil satışının yüzde 52,3'ünü oluşturdu.