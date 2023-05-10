Çin Marka Günü Etkinlikleri Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Marka inşasının gelişimini teşvik etmeyi hedefleyen Çin'in 2023 Marka Günü etkinlikleri Shanghai kentinde başladı.

Çarşamba günü başlayıp 14 Mayıs'a kadar devam edecek olan etkinlikler, uluslararası bir forum ve Çin'in marka gelişimi konulu bir fuardan oluşuyor.

Bir ana forum ve 12 paralel oturumdan oluşan forumun odak noktaları arasında tarım, imalat ve hizmet gibi alanlar ile tüketimin genişletilmesi, bölgesel kalkınma, kırsalın canlandırılması ve sosyal sorumluluk gibi konular yer alıyor.

Fuar hem online hem de fiili katılımla olarak gerçekleştiriliyor. Fuar yaklaşık 60.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

Bu yılki etkinlikler Çin'in modern tarım, kaliteli hizmetler, dijital ekonomi ve benzeri alanlarda marka inşasıyla güçlenen başarılarını gösteren özel bir sergi alanını da içeriyor.

Etkinlikler, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile çeşitli hükümet organları tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

2017'den bu yana her yıl 10 Mayıs'ta kutlanan Çin Marka Günü, marka gelişimi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı ve marka inşası için güçlü bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.