Çin Maliye Bakanı'ndan Proaktif Maliye Politikası Açıklaması
Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, bu yıl maliye politikalarının daha proaktif hale geldiğini ve bütçe uygulamaları ile mali işlemlerin istikrarlı seyrettiğini açıkladı.
Dosya Boyutu: 66.55 MB
TARİH: 11 Eylül 2025
UZUNLUK: 00: 00: 28
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in maliye politikasının bu yıl daha proaktif hale geldiğini söyledi.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in maliye politikasının bu yıl daha proaktif hale geldiğini söyledi.
Lan, çarşamba günü yaptığı açıklamada politikanın sürdürülebilir destek sağlamasıyla bütçe uygulamalarıyla mali işlemlerin istikrarlı seyrettiğini de belirtti.
Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)