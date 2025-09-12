Haberler

Çin Maliye Bakanı'ndan Proaktif Maliye Politikası Açıklaması

Çin Maliye Bakanı'ndan Proaktif Maliye Politikası Açıklaması
Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, bu yıl maliye politikalarının daha proaktif hale geldiğini ve bütçe uygulamaları ile mali işlemlerin istikrarlı seyrettiğini açıkladı.

TARİH: 11 Eylül 2025

UZUNLUK: 00: 00: 28

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Lan, çarşamba günü yaptığı açıklamada politikanın sürdürülebilir destek sağlamasıyla bütçe uygulamalarıyla mali işlemlerin istikrarlı seyrettiğini de belirtti.

Xinhua Haber Ajansı muhabiri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
