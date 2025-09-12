Çin Maliye Bakanı: Ekonomik Büyüme ve Risk Yönetimi Dengesi Sürüyor

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) - Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in maliye politikasının risk önleme ile büyümeyi teşvik arasındaki dengeyi sürdüreceğini ve gelecekte alınacak önlemler için geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

Lan, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Çin ekonomisinin uzun vadeli olumlu görünümünü koruyarak, mali operasyonlar için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Lan, yıllar içinde makro düzenleme konusunda daha fazla deneyim edindiklerini, politika araçlarını zenginleştirdiklerini ve konjonktüre karşı ve konjonktürler arası ayarlamalar yapma kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

Bakan, kilit alanlarda risk önleme mekanizmalarının iyileştirilmesi ve mevcut risklerin aşamalı olarak çözüme kavuşturulmasıyla birlikte, Çin'in maliye politikasının gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için daha iyi bir konuma geldiğini vurguladı.

Lan, maliye yetkililerinin politikaların sürekliliğini ve istikrarını korumaya, ileriye dönük değerlendirmeleri güçlendirmeye, politika araçlarını yedekte tutmaya ve maliye politikasıyla yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.