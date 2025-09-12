Haberler

Çin Maliye Bakanı: Ekonomik Büyüme ve Risk Yönetimi Dengesi Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, maliye politikasının risk önleme ile büyümeyi teşvik etme arasındaki dengeyi sürdüreceğini ve gelecekte alınacak önlemler için geniş bir alan olduğunu belirtti. Bakan, Çin ekonomisinin uzun vadeli olumlu görünümünü koruyarak mali operasyonlar için sağlam bir temel oluşturduğunu ifade etti.

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) - Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in maliye politikasının risk önleme ile büyümeyi teşvik arasındaki dengeyi sürdüreceğini ve gelecekte alınacak önlemler için geniş bir alana sahip olduğunu söyledi.

Lan, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Çin ekonomisinin uzun vadeli olumlu görünümünü koruyarak, mali operasyonlar için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Lan, yıllar içinde makro düzenleme konusunda daha fazla deneyim edindiklerini, politika araçlarını zenginleştirdiklerini ve konjonktüre karşı ve konjonktürler arası ayarlamalar yapma kapasitesini önemli ölçüde artırdıklarını ifade etti.

Bakan, kilit alanlarda risk önleme mekanizmalarının iyileştirilmesi ve mevcut risklerin aşamalı olarak çözüme kavuşturulmasıyla birlikte, Çin'in maliye politikasının gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için daha iyi bir konuma geldiğini vurguladı.

Lan, maliye yetkililerinin politikaların sürekliliğini ve istikrarını korumaya, ileriye dönük değerlendirmeleri güçlendirmeye, politika araçlarını yedekte tutmaya ve maliye politikasıyla yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Charlie Kirk'ün katilini yakaladık, idam cezası almalı

ABD'yi karıştıran cani yakalandı! Trump'ın ilk isteği "idam" oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.