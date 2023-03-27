Çin Malı Geleneksel Ramazan Fenerleri Ürdün'de Popülerlik Kazandı

Ramazan boyunca Ürdün'deki ev ve kamusal alanların süslenmesinde geleneksel fenerler kullanılıyor. Çin malı fenerler ise ülkede giderek yaygınlaşıyor.

Başkent Amman'da Ramazan süsleri satan bir dükkanın sahibi olan Nedal Wahbeh, müşterilerinin yıllar içinde Çin malı ürünlere güven duymaya başladıklarını ve bu nedenle ürünlerin çoğunu Çin'den ithal ettiğini belirtti.

SES (Arapça): NEDAL WAHBEH, Dükkan sahibi:

"Bu ürünlere duyulan güven yüzde yüz arttı. Müşteriler artık ürünü iki defa kontrol etmeye ihtiyaç duymuyor veya düzgün çalışıp çalışmayacağından endişelenmiyor. Üzerinde 'Çin Malı' etiketi olan ürünler insanlar için güvenilir hale geldi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)