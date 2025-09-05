Çin Mal ve Hizmetleri Fuarı Belarus'ta Başladı

MİNSK, 5 Eylül (Xinhua) -- 4. Çin Mal ve Hizmetleri Fuarı çarşamba günü 120'den fazla Çinli şirketin katılımıyla Belarus'ta başladı.

3-5 Eylül tarihleri arasında Great Stone Endüstri Parkı'nda 6.500 metrekarelik alanda düzenlenen fuarda makine, tıp ve lojistik alanındaki ürün ve hizmetleri sergileniyor.

Çin'in Belarus Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi İşleri Danışmanı Wang Ruijuan, her iki ülkenin liderlerinin stratejik rehberliği altında Çin ve Belarus'un her koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklığının gücünü korurken ticaret ve ekonomi ilişkilerinde de hızlı büyüme yakaladığını söyledi.

Ruijuan, fuarın iki taraf arasındaki işbirliği için kritik bir platform işlevi gördüğünü ve bu işbirliğini ileriye taşımaya devam edeceğini dile getirdi.

Belarus Sanayi Bakan Yardımcısı Denis Bakei ise, fuarın Belarus ile Çin arasındaki ticari bağları güçlendirirken, Çin'in son teknoloji ve inovasyonlarını daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirtti.

Bakei, "Bu sadece bir ürün fuarı değil, deneyimlerin ve fikirlerin paylaşıldığı bir platform. Bu fuarın karşılıklı fayda sağlayan ortaklıklar için yeni yollar açarak Belarus-Çin ilişkilerine yeni bir enerji katacağından eminim" dedi.

Çin Makine Endüstrisi Federasyonu Başkan Yardımcısı Zhang Wenhong, fuarın 2019'daki ilk açılışından bu yana Çin, Belarus ve diğer Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri arasında endüstri, ticaret ve ekonomik işbirliğini teşvik eden önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.