Çin, Makine Sektörünün Dijital Dönüşümünü Hızlandırmak İçin Eylem Planı Yayımladı

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, makine sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırmak amacıyla bir eylem planı yayımladı. Plan, akıllı fabrikaların yaygınlaştırılması ve akıllı teknolojilerin geniş ölçekte uygulanmasını hedefliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dahil sekiz devlet kurumunun ortaklaşa yayımladığı plan, makine sektörünü dijital teknoloji sayesinde kalkındıracak bir yol haritası sunuyor.

Plana göre 2027 yılına dek ürün tasarımı ve üretiminden, yönetim ve bakımına kadar tüm kilit alanlarda akıllı teknolojilerin yaygın bir şekilde entegre edilmesi öngörülüyor.

Bu çerçevede, büyük makine şirketlerinin 2030 yılına kadar dijital dönüşümün ilk aşamasını tamamlaması hedefleniyor. Ayrıca bu süre içinde mükemmellik düzeyinde 500 yeni akıllı fabrikadan oluşan, iyi yapılandırılmış ve güvenli ürün ile hizmet tedarik sisteminin de şekillenmesi bekleniyor.

Hükümet, akıllı fabrikaları teknolojik kapasite ve entegrasyon düzeyine göre temel seviye, ileri seviye, mükemmellik seviyesi ve öncü seviye olmak üzere dört kategoriye ayırdı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi, makine sektörünün ekonomik kalkınmadaki temel rolünü vurgulayarak, sektörün dijital dönüşümünün hızlandırılmasının, ekonominin dijitalleşmesini daha fazla desteklemek ve yeni sanayileşmeyi ilerletmek için gerekli olduğunu söyledi.

Planda bu hedeflere ulaşmak için temel sektörel kapasitenin geliştirilmesi, endüstriyel yazılımların iyileştirilmesinin hızlandırılması, önde gelen işletmelerin kapasite paylaşımının teşvik edilmesi ve standart belirleme sisteminin kurulması gibi 12 ana görev yer alıyor.