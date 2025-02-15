Çin Makine Sektörü 2024'te İstikrarlı Büyüme Gösterdi

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in makine sektörü, ülkenin büyük ölçekli ekipman modernizasyon programı ve kademeli büyümeyi destekleyen politikalar sayesinde 2024 yılında istikrarlı bir performans sergiledi.

Çin Makine Endüstrisi Federasyonu tarafından cuma günü yapılan açıklamada, 2024 yılında büyük ölçekli makine işletmelerinin katma değerinin bir önceki yıla göre yüzde 6 arttığı bildirildi. Büyük işletmeler, yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden oluşuyor.

Federasyon tarafından takip edilen 122 ana makine ürünü arasında, 72 ürün çeşidinin üretim hacmi bir önceki yıla göre artış gösterdi. Bu, toplam ürünlerin yüzde 59'una denk geliyor.

Federasyon, Çin'in makine endüstrisinin inovasyon kapasitesinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, endüstriyel ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının ve güvenliğinin ise sürekli olarak arttığını ifade etti.

Rüzgar türbinleri geçen yıl ülkenin toplam enerji üretim ekipmanı imalatının yarısından fazlasını oluşturdu.

2024 yılında yeni enerjili araç satışları, bir önceki yıla kıyasla 9,3 yüzde puanlık bir artışla ülkenin toplam yeni araç satışlarının yüzde 40,9'unu oluşturdu.

Federasyon başkan yardımcısı Luo Junjie giderek karmaşık hale gelen dış çevre koşullarına rağmen sektörün yüksek kaliteli gelişimini destekleyen olumlu faktörlerin daha da arttığını belirterek, sektörün 2025 yılında istikrarlı performansını sürdürmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.