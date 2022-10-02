Çin, Lübnan'ı Egemenliğini ve Bağımsızlığını Koruması İçin Desteklemeye Devam Edecek

BEYRUT, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Lübnan Büyükelçisi Qian Minjian, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in Lübnan'ı, egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumada desteklemeye ve BM barışı koruma misyonlarına aktif bir şekilde katılmaya devam edeceğini söyledi. Büyükelçi bu açıklamaları, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü için büyükelçilik tarafından düzenlenen çevrimiçi bir etkinlikte video mesajla yaptı. Qian'a göre Çin, Lübnan'da ve bölgede barışa, kalkınmaya daha fazla katkı sağlamak için Çin-Arap toplu işbirliği ve ikili işbirliği çerçevesinde kapasitesi dahilinde Lübnan'a yardım etmeyi sürdürecek. Sorunsuz bir şekilde ilerleyen Çin destekli bir proje olan Lübnan Ulusal Yüksek Müzik Konservatuarı'nı hatırlatan Çin Büyükelçisi, geçen sene Çin ile Lübnan arasında siyaset, ekonomi ve ticaret, kültür, sağlık, bilim-teknoloji, eğitim ve sporun da aralarında bulunduğu çeşitli alanlarda sürekli gelişen ikili işbirliğinin görüldüğünü ifade etti. Büyükelçi, 2022 yılının başından beri Çin'in hem içinde hem de dışında karmaşık ve zorlu gelişmeler karşısında Çin'in salgın önleme ve kontrolünü ekonomik ve sosyal kalkınma ile koordine etmek için sürekli çaba sarf ettiğini, çeşitli güçlüklere karşı başarıyla mücadele ettiğini ve ekonomik ve sosyal kalkınmanın temellerini mümkün olduğunca istikrara kavuşturduğunu belirtti. Qian, Çin'in gelişiminin bütün ülkelere daha fazla fırsat getireceğini ve dünya ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağını söyledi. Büyükelçi, Çin'in Arap ülkeleriyle dayanışma ve işbirliğini sürekli olarak güçlendirmeye, Kuşak ve Yol'un ortak inşasını ilerletmeye, Küresel Kalkınma İnisiyatifi ve Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamaya ve yeni dönem için ortak bir geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu oluşturmaya istekli olduğunu kaydetti.