Çin "Long March 5B" roketini uzaya fırlattı - Haberler

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Çin "Long March 5B" roketini uzaya fırlattı

İhlas Haber Ajansı - Burak Ersoy - Güncel
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- Çin "Long March 5B" roketini uzaya fırlattı Çin'in uzay istasyonuna Wentian modülünü taşıyan "Long March 5B" roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

- Çin "Long March 5B" roketini uzaya fırlattı

PEKİN - Çin'in uzay istasyonuna Wentian modülünü taşıyan "Long March 5B" roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'na ait Wentian modülünü yörüngeye taşıyan Long March 5B roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. 53,7 metre yüksekliğindeki 25 ton taşıma kapasiteli roket, Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi'nden yörüngeye gönderildi. Görev çerçevesinde uzaya gönderilen Wentian modülünün alçak Dünya yörüngesinde daha önce fırlatılan Tianhe modülü ile buluşacağı öğrenildi.

Tianhe'nin robotik kolunun Wentian modülünü son konumuna taşıyacağı açıklanırken, son fırlatma Çin envanterindeki en güçlü uzay taşıyıcısı olan Long March 5 roketinin sekizinci uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Çin'in uzay istasyonuna ait çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere geçtiğimiz yıl 29 Nisan'da yörüngeye fırlatılan bir Long March 5B roketi, modülün gövdeden ayrılmasının ardından kontrolden çıkarak Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir bölgeye düşmüştü. Gelişmenin ardından NASA'dan yapılan açıklamada Çin'in uzay çalışmalarının güvenli olmadığı belirtilerek, Pekin'e şeffaf olma çağrısı yapılmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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