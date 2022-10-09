Çin Lojistik Sektörü Talep Artışıyla Toparlandı

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Jinjiang kentinde bulunan bir lojistik parkında çalışan bir personel, 16 Mayıs 2022.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Jinjiang kentinde bulunan bir lojistik parkında çalışan bir personel, 16 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhou Yi/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin lojistik sektörü verileri, pazar talebinde yaşanan artış ve işletme faaliyetlerinin iyileşmesiyle sektörün Eylül ayında büyüme ivmesini yeniden kazandığını gösterdi.

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na (CFLP) göre Çin'in lojistik pazarının performansını izleyen endeks geçen ay Ağustos'a göre 4,3 yüzde puan artarak yüzde 50,6'ya yükseldi ve böylece ardı sıra iki aydır süren düşüşüne son verdi.

Endeksteki değerlerin 50'nin üzerinde olması sektörde büyümeye, 50'nin altında olması daralmaya işaret ediyor.

Alt endekslerin çoğunluğu Eylül'de arttı. Yeni siparişler alt endeksi Ağustos'a göre 3,2 yüzde puan artarak yüzde 50,1 oldu. Bu, lojistik pazarında siparişlerin arttığı ve talebin toparlandığı anlamına geliyor.

CFLP'ye göre Eylül ayında çalışanlar alt endeksi, 1,4 yüzde puan artarak yüzde 50'ye yakın gerçekleşti. Bu da sektörde istihdam durumunun istikrarlı seyrettiğini gösteriyor.