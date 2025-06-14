Çin Lityum-İyon Batarya Üretiminde Yüzde 68 Artış

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Çin'in lityum-iyon batarya sektörü, 2023 yılının ilk 4 ayında 473 gigawatt-saatin üzerinde üretim gerçekleştirerek geçen yıla göre yüzde 68 büyüme kaydetti. İhracat da yüzde 25 artışla 155,4 milyar yuana ulaştı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in lityum-iyon batarya sektörü bu yılın ilk 4 ayında hızlı bir büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre ocak-nisan döneminde toplam lityum-iyon batarya üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 473 gigawatt-saati aştı.

Bu dönemde enerji depolamaya yönelik bataryaların üretimi 110 gigavat-saati aşarken, yeni enerjili araçlara takılan güç bataryalarının kapasitesi yaklaşık 184 gigavat-saat oldu.

Bakanlığın verilerine göre söz konusu dönemde lityum-iyon batarya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 155,4 milyar yuana (yaklaşık 21,7 milyar ABD doları) ulaştı.

Lityum-iyon batarya sektörü, Çin'in karbon azaltma hedeflerine ulaşmasında ve yeşil, düşük karbonlu, sürdürülebilir kalkınma sürecinde hayati bir rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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