Çin Limanlarının Konteyner Hacmi Ocak-Kasım Döneminde Genişlemeyi Sürdürdü Güncel Haberler BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülke limanlarındaki konteyner hacmi 2022'nin ilk 11 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü. BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan verilere göre, ülke limanlarındaki konteyner hacmi 2022'nin ilk 11 ayında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Bakanlığa göre, bu dönemde, ülke limanlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla yaklaşık 270 milyon yirmi fitlik eşdeğer birim konteynerin işlemleri gerçekleştirildi. Verilere göre, Çin limanlarındaki kargo hacmi aynı dönemde yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 14,31 milyar tona ulaştı. Bu dönemde iç ticaret kargo hacmi yıllık bazda yüzde 2,2 artarken dış ticaret kargo hacmi yüzde 2,5 düştü. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı Aralık Güncel Haberler

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