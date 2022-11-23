Çin Limanlarındaki Konteyner Hacmi Ocak-Ekim'de Genişlemeyi Sürdürdü

BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan veriler, Çin limanlarındaki konteyner hacminin Ocak-Ekim 2022 döneminde istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü gösterdi.

Bakanlığa göre, bu dönemde, ülke limanlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla yaklaşık 240 milyon TEU'ya (1 TEU 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) eşdeğer konteyner elleçlendi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı, bu yılın ilk üç çeyreğinde kaydedilenle aynı oldu.

Çin limanlarındaki kargo hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artışla 12,93 milyar tona ulaştı. Bu büyüme oranı, 2022'nin ilk üç çeyreğindeki yüzde 0,1'lik büyüme oranının üzerinde kaldı.