Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı

Çin Limanlarındaki İş Hacmi Temmuz'da Arttı

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan verilere göre Çin limanlarında Temmuz ayında işlemler sorunsuz devam ederken iş hacminde istikrarlı artışlar görüldü.

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü açıklanan verilere göre Çin limanlarında Temmuz ayında işlemler sorunsuz devam ederken iş hacminde istikrarlı artışlar görüldü. Temmuz ayında, Çin Limanlar Derneği tarafından izlenen limanların toplam iş hacmi yıllık yüzde 8,4, dış ticarete yönelik iş hacmi ise yüzde 6,3 artış kaydetti. Temmuz ayında, konteyner taşımacılığında merkez konumunda bulunan sekiz kıyı limanının konteyner hacmi bir yıl öncesine göre yüzde 12,7 arttı. Ülkenin en büyük limanlarından ikisi olan Shanghai Limanı'nda ve Ningbo-Zhoushan Limanı'nda Temmuz ayında konteyner hacmi sırasıyla yıllık yüzde 16,8 ve yüzde 25 artış gösterdi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title