Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı - Haberler

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Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin limanlarında taşınan kargo ve konteyner hacmi 2022'nin ilk iki ayında arttı

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner miktarı ocak ve şubatta geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Çin Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, limanlarda taşınan kargo yükü miktarı, ilk iki ayda yıllık yüzde 2,7 artışla 2,36 milyar tona ulaştı.

Taşınan konteyner miktarı ise yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Ocak ve şubatta toplam 43,6 milyon TEU konteyner taşındı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, Ocak, Güncel, Haberler

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