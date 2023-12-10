Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı
Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir artış kaydetti. Ülke limanlarındaki kargo hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 14 milyar tona ulaştı. Limanlardaki dış ticaret kargo hacmi ise yüzde 10 artarak 4,2 milyar tona ulaştı. Konteyner işlem hacmi ise yüzde 4,9 artışla 257,03 milyon TEU olarak gerçekleşti.
BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir artış kaydetti.
Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülke limanlarındaki kargo hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 14 milyar tona ulaştı.
Özellikle, limanlardaki dış ticaret kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 4,2 milyar tona ulaştı.
Çin limanlarındaki konteyner işlem hacmi ilk 10 ayda bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 artarak 257,03 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olarak gerçekleşti.