Üye Girişi
Haberler

Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir artış kaydetti. Ülke limanlarındaki kargo hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 14 milyar tona ulaştı. Limanlardaki dış ticaret kargo hacmi ise yüzde 10 artarak 4,2 milyar tona ulaştı. Konteyner işlem hacmi ise yüzde 4,9 artışla 257,03 milyon TEU olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir artış kaydetti.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre ülke limanlarındaki kargo hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 14 milyar tona ulaştı.

Özellikle, limanlardaki dış ticaret kargo hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 4,2 milyar tona ulaştı.

Çin limanlarındaki konteyner işlem hacmi ilk 10 ayda bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,9 artarak 257,03 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) olarak gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti ulaştırma bakanlığı Ulaşım Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün ne sınavı var? Bugün hangi sınav var? 10 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir? AÖF sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? BİM aktüel ürünler kataloğu - 10 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Dün gece deprem oldu mu? 10 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Gönül Dağı 118. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (10 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı hangi kanalda, saat kaçta? Açıköğretim sınavlarında kalem veriliyor mu 2023? Açıköğretim sınavlarında kalem, silgi, su, kalemtraş verilecek mi? AÖF sınavında kalem veriliyor mu? AÖF sınavında silgi, su, verilecek mi? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (9 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Saffet Sancaklı istifa mı etti? MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı neden istifa etti, sebebi ne? Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title