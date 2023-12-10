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Çin Limanlarında Kargo ve Konteyner Hacmi Arttı

10 Aralık 2023 10:16 Son Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Çin'in limanlardaki kargo ve konteyner hacmi bu yılın ilk 10 ayında istikrarlı bir artış kaydetti. Ülke limanlarındaki kargo hacmi Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 14 milyar tona ulaştı. Limanlardaki dış ticaret kargo hacmi ise yüzde 10 artarak 4,2 milyar tona ulaştı. Konteyner işlem hacmi ise yüzde 4,9 artışla 257,03 milyon TEU olarak gerçekleşti.