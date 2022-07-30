Çin Limanlarında İşlem Gören Konteyner Hacmi Yılın İlk Yarısında Arttı

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Çin'in limanlardaki konteyner hacmi yılın ilk yarısında genişlemeyi sürdürdü. Bakanlığa göre, Ocak-Haziran döneminde, Çin limanlarındaki konteyner işlem hacmi bir yıl öncesine göre yüzde 3 artarak 140 milyon yirmi fit eşdeğer birime (TEU) ulaştı. Veriler, ülkenin limanlarındaki kargo hacminin aynı dönemde yıllık yüzde 0,8 düşüşle 7,58 milyar ton olduğunu gösterdi. Bakanlık, kargo hacmindeki hafif düşüşü diğer emtianın yanı sıra kömür, ham petrol ve demir cevheri ithalatındaki düşüşe bağladı.