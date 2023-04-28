Çin Limanlarında 1 Mayıs Tatili Boyunca Günlük 1,2 Milyon Yolcu Giriş-Çıkışı Yapılacak

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Göç İdaresi, yaklaşan 1 Mayıs tatili boyunca Çin'in limanlarından günlük ortalama 1,2 milyon yolcunun geçiş yapacağını ve bu rakamın geçen yılın iki katı olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Göç İdaresi, yaklaşan 1 Mayıs tatili boyunca Çin'in limanlarından günlük ortalama 1,2 milyon yolcunun geçiş yapacağını ve bu rakamın geçen yılın iki katı olduğunu bildirdi.

Perşembe günü yapılan açıklamada, 5 günlük tatilin arifesi ile ilk ve son günü için yolcu akışında zirveler yaşanmasının beklendiği belirtildi. Tatil, Cumartesi günü başlıyor.

Göç idaresinin belirttiğine göre, tatil boyunca Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde limanların büyük gümrükleme hacimlerini idare edeceği tahmin ediliyor. Eyaletin kentlerinden Zhuhai'deki Gongbei Limanı'nın günlük ortalama 340.000, Shenzhen'deki Luohu Limanı'nın ise günlük ortalama 150.000 gümrükleme işlemini tamamlaması bekleniyor.

Göç idaresi limanların güvenli, sorunsuz ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla, gümrükleme kanallarının tam kapasitede çalışması ve yolcuları zamanında bilgilendirmesi için alınan önlemler gibi bazı düzenlemeler yaptığını bildirdi.