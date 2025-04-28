Çin, Liman Satışında İhtiyatlı Davranılması Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, CK Hutchison Holdings Limited şirketinin liman satış anlaşmasına dahil olan tüm tarafların ihtiyatlı davranması ve ilgili Çin birimleriyle tam iletişim halinde olması gerektiğini söyledi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Çin hükümetinin, Panama Kanalı limanı dışındaki limanların satışının herhangi bir sorun teşkil etmesinin beklenmediğini CK Hutchison Holdings Limited şirketine ilettiği belirtilmişti.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, "Söz konusu haberleri takip ediyoruz" dedi.

Sözcü, Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin anlaşmayla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini ve yasalara uygun olarak inceleme yapacağını belirtti. İlgili tüm tarafların incelemeden kaçma yönünde herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiğini ve onay alınmadan hiçbir teşebbüs birleşmesinin gerçekleştirilmemesi gerektiğini kaydeden Guo, aksi takdirde yasal sorumlulukların doğacağını ifade etti.

Guo, ekonomik zorlama ve zorbalığın diğer ülkelerin meşru hak ve menfaatlerini ihlal etme ve zayıflatmada kullanılmasına her zaman kesin şekilde karşı çıktıklarını vurguladı.

Sözcü, "Tüm tarafların ihtiyatlı davranmasını ve ilgili Çin birimleriyle tam iletişim halinde olmasını temenni ediyoruz. Ayrıca reform ve dışa açılma konusunda kararlı olduğumuzu ve yabancı işletmelerin Çin'de yatırım yapmalarını memnuniyetle karşıladığımızı yinelemek isteriz" dedi.