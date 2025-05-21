Çin, Lijian-1 Roketi ile 6 Uyduyu Uzaya Gönderdi
Çin, 21 Mayıs'ta Lijian-1 Y7 taşıyıcı roketini uzaya fırlatarak 6 uyduyu başarılı bir şekilde yörüngelerine yerleştirdi.
JİUQUAN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, 6 uydu taşıyan Lijian-1 Y7 taşıyıcı roketini uzaya gönderdi.
Çarşamba günü Beijing saatiyle 14.05'te, Çin'in kuzeybatısında bulunan Dongfeng ticari uzay inovasyon bölgesinden uzaya gönderilen roket, uydu grubunu önceden planlanan yörüngelerine ulaştırdı.
Bu fırlatma, Lijian-1 ticari taşıyıcı roket serisinin 7. uçuş görevi olma özelliği taşıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel