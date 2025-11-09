Haberler

Çin Licien-1 Roketi ile İki Yeni Uyduyu Uzaya Gönderdi

Güncelleme:
Çin'in katı yakıtla çalışan Licien-1 roketi, iki teknoloji test uydusunu başarıyla uzaya fırlatırken, bu roketle gerçekleştirilen fırlatışlar toplamda 9. kez başarılı oldu.

Çin'in katı yakıtla çalışan Licien-1 roketiyle iki teknoloji test uydusunu uzaya gönderdiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, teknoloji test uyduları Çutien 2A ve 2B, "Licien-1 Y9" roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uzay Merkezi yakınındaki ticari uzay inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

Uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 9. başarılı taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı "CAS Space" şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıyabiliyor.

Adı Çince "güçlü roket" anlamına gelen, İngilizcede "Kinetica-1" olarak da anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatılışına yönelik küresel talebi karşılama hedefiyle geliştirildi.

Bugüne dek toplam 75 uyduyu uzaya taşıyan roketin tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
