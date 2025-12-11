Çin, Latin Amerika ve Karayipler'e İlişkin 3. Politika Belgesini Yayımladı

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Latin Amerika ve Karayipler Politika Belgesi yayımlandı. Çarşamba günü yayımlanan belge, 20 yıla yakın bir süre içinde bu türde yayımlanan üçüncü belge olma özelliği taşıyor.

Çin hükümeti, ilk Latin Amerika ve Karayipler Politika Belgesi'ni Kasım 2008'de, ikincisini ise Kasım 2016'da yayımlamıştı.

Son yayımlanan politika belgesinde Çin'in, ortak kalkınma ve yeniden canlanmayı ilerletmek için dayanışma, kalkınma, medeniyet, barış ve halklar arası bağlantı imkanlarına yönelik 5 programı teşvik etmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğunun inşasında yeni bir sayfa açmak üzere Latin Amerika ve Karayipler ile işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Hükümet, 3. Latin Amerika ve Karayipler Politika Belgesi'ni deneyimlerden ders çıkarmak, geleceği planlamak, Çin'in Latin Amerika ve Karayipler politikasını ayrıntılı olarak açıklamak ve iki taraf arasında çeşitli alanlardaki ilişki ve işbirliğini yeni bir seviyeye taşımak amacıyla yayımladı.

Belge, "Latin Amerika ve Karayipler: Canlılık ve Umut Dolu Bir Bölge", "Çin ile Latin Amerika ve Karayipler'in Gelişen İlişkileri" ve "Ortak Geleceğe Sahip Bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler Topluluğunun İnşasında 5 Programın Teşviki İçin İşbirliği Yapmak" başlıklı üç bölümden oluşuyor.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cai Wei, belgenin açıklandığı törende yaptığı konuşmada, Çin-Latin Amerika ve Karayipler ilişkilerinde kaydedilen canlı büyümenin ele alındığı belgenin, Çin'in 40'tan fazla alanda etkileşim ve işbirliğine yönelik politika önerisini ortaya koyduğunu söyledi. Belge, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin ticaret, yatırım, finans, bilim ve teknoloji, inovasyon ve iklim değişikliği gibi birçok alanla ilgili ihtiyaç ve endişelerini aktif şekilde ele alıyor.