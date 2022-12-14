Çin, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleriyle Birlikte Savunma Forumu Düzenledi

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin ve 24 Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ülkesinden ulusal savunma birimleri ve ordu görevlilerinin katılımıyla Salı günü video bağlantısı aracılığıyla bir savunma forumu düzenlendi.

BEİJİNG, 14 Aralık (Xinhua) -- Çin ve 24 Latin Amerika ve Karayipler (LAC) ülkesinden ulusal savunma birimleri ve ordu görevlilerinin katılımıyla Salı günü video bağlantısı aracılığıyla bir savunma forumu düzenlendi.

Çin Devlet Konseyi üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe foruma katıldı ve bir açılış konuşması yaptı.

Çin-LAC ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini kaydeden Wei, Çin ve LAC ülkelerinin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesi, risk ve zorluklarla başa çıkmak için birlikte çalışması, bölge ve dünya barışı ile istikrarına ve insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk oluşturulmasına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

LAC ülkelerinden temsilciler ise savunma işbirliğinde yeni ilerlemeler sağlamak için Çin ile dayanışma ve koordinasyonu daha da güçlendirmeyi çok istediklerini belirtti.