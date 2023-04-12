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Çin-Laos Demiryolu Sınır Ötesi Yolcu Hizmetine Başlıyor

Çin-Laos Demiryolu Sınır Ötesi Yolcu Hizmetine Başlıyor

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VİENTİANE, 12 Nisan (Xinhua) -- Laos'un başkenti Vientiane'deki Çin-Laos Demiryolu Vientiane İstasyonu'nun gişesinden bilet alan yolcular, 11 Nisan 2023.

VİENTİANE, 12 Nisan (Xinhua) -- Laos'un başkenti Vientiane'deki Çin-Laos Demiryolu Vientiane İstasyonu'nun gişesinden bilet alan yolcular, 11 Nisan 2023.

Çin-Laos Demiryolu üzerinden Perşembe günü başlatılacak sınır ötesi yolcu hizmeti, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin-Laos işbirliğinin başarı hanesine yazılacak tarihi bir olay olarak görülüyor. (Fotoğraf: Yang Yongquan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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