Çin-Laos Demiryolu Sınır Ötesi Yolcu Hizmetine Başlıyor

VİENTİANE, 12 Nisan (Xinhua) -- Laos'un başkenti Vientiane'deki Çin-Laos Demiryolu Vientiane İstasyonu'nun gişesinden bilet alan yolcular, 11 Nisan 2023.

Çin-Laos Demiryolu üzerinden Perşembe günü başlatılacak sınır ötesi yolcu hizmeti, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Çin-Laos işbirliğinin başarı hanesine yazılacak tarihi bir olay olarak görülüyor. (Fotoğraf: Yang Yongquan/Xinhua)