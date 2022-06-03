Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti - Haberler

Çin-Laos Demiryolu'nun Faaliyete Alınmasının Üzerinden Yarım Yıl Geçti KUNMİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu'nda faaliyet gösteren bir Fuxing hızlı treninin kokpitinde çalışan sürücüler, 1 Haziran 2022. KUNMİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin-Laos Demiryolu'nda faaliyet gösteren bir Fuxing hızlı treninin kokpitinde çalışan sürücüler, 1 Haziran 2022. Çin demiryolları operatörünün verdiği bilgiye göre, faaliyete alınmasının üzerinden yarım yıl geçen Çin-Laos Demiryolu'nda Perşembe günü itibariyle 4 milyon tondan fazla yük taşıdı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi dahilinde simgesel bir proje olan 1.035 kilometrelik demiryolu, Çin'in Kunming kentiyle Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlıyor. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

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