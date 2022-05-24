Çin-Laos Demiryolu Hattında Yolcu Sayısı 3 Milyonu Geçti - Haberler

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Çin-Laos Demiryolu Hattında Yolcu Sayısı 3 Milyonu Geçti

Xinhua - Güncel
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Çin-Laos Demiryolu Hattında Yolcu Sayısı 3 Milyonu Geçti

KUNMİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla Çin-Laos Demiryolu hattında Aralık 2021'deki açılışından bu yana 3,09 milyondan fazla yolcu taşındı.

KUNMİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de resmi verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla Çin-Laos Demiryolu hattında Aralık 2021'deki açılışından bu yana 3,09 milyondan fazla yolcu taşındı. Çin Demiryolları Kunming Grubu Limited Şirketi'ne göre, ülkenin güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den başlayan ve günde ortalama 23,5 çift yolcu treninin işletildiği demiryolunun Çin bölümünde yaklaşık 2,71 milyon yolcu kaydedildi.

Demiryolunun Laos bölümünde taşınan yolcu sayısı da istikrarlı şekilde artarak 380.000'e ulaştı ve en yoğun günde yaklaşık 5.000 yolcu kaydedildi. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin simge projelerinden biri olan 1.035 kilometrelik Çin-Laos Demiryolu, Çin'in Kunming şehrini Laos'un başkenti Viyentiyan ile birleştiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Kunming, Mayıs, Güncel, Haberler

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