Çin-Laos Demiryolu Güçlü İşletme Rakamları Açıkladı

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çinli demiryolu operatörüne göre, Çin-Laos Demiryolu bir yıl önce faaliyete geçtiğinden bu yana, Cuma günü itibarıyla 8,5 milyondan fazla yolcu ve 11,2 milyon ton kargo taşıdı.

BEİJİNG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çinli demiryolu operatörüne göre, Çin-Laos Demiryolu bir yıl önce faaliyete geçtiğinden bu yana, Cuma günü itibarıyla 8,5 milyondan fazla yolcu ve 11,2 milyon ton kargo taşıdı.

Çin Devlet Demiryolu Grubu Ltd. Şti.'ne göre, demiryolu her iki ülkenin yolcularına uygun ve etkili seyahat yöntemi sağladığı gibi, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasında lojistiğin sorunsuz hale gelmesine yardımcı oldu.

Demiryolunun Çin'de kalan kesimi, faaliyete geçmesinden bu yana 7,2 milyon yolcu taşıdı ve günlük yolcu sayısı 50.000'e ulaştı. Bu arada şirket, Laos'taki kesimde 1,3 milyon yolcu taşıdığını ve günlük yolcu sayısının 8.200'e ulaştığını açıkladı.

Kargo taşımacılığında, gübre, elektrikli ev aletleri, fotovoltaik ürünler ve soğuk zincirli meyveler gibi 1.200'den fazla mal türünü kapsayan sınır ötesi taşıma hacminin 1,9 milyon tona ulaştığı belirtildi.

Çin-Laos Demiryolu, Yunnan eyaletindeki Kunming ile Laos'un başkenti Viyentiyan'ı birbirine bağlıyor. Yüksek kaliteli Kuşak ve Yol iş birliğinin dönüm noktası niteliğindeki bir projesi olan 1.035 km'lik demiryolu, 3 Aralık 2021'de faaliyete geçti.