Çin-Laos Demiryolu, Çin Pazarlarına İthal Edilen Meyveleri Taşıyan İlk Doğrudan Tren Seferini Tamamladı

KUNMİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Tayland ve Laos'tan hareket eden 25 konteyner meyve yüklü tren, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Çin-Laos Demiryolu hattındaki Mohan tren istasyonuna vardı.

KUNMİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Tayland ve Laos'tan hareket eden 25 konteyner meyve yüklü tren, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde Çin-Laos Demiryolu hattındaki Mohan tren istasyonuna vardı.

Bu, Çin-Laos Demiryolu hattından Çin pazarlarına ithal edilen meyveleri taşıyan ilk doğrudan tren seferi olma özelliği taşırken, aynı zamanda Çin genelinde dağıtılmadan önce Mohan'a kadar demiryolu ile sevk edilen ithal meyvelerin ilk partisini oluşturuyor.

Çin Demiryolları Kunming Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, toplam 543 ton olan ithal meyveler arasında Laos'tan 351 ton muz ve Tayland'dan 154 ton longan ve 38 ton durian yer alıyor.

Laos'un başkenti Viyentiyan'da yüklenen meyveler, denetim ve karantina için Mohan demiryolu limanına varmadan önce 1 Aralık'ta Çin-Laos sınırındaki Dostluk Tüneli'nden geçti. Meyveler daha sonra Mohan istasyonundan ülke genelindeki başka noktalara dağıtılmak üzere yola çıktı.

Aralık 2021'de faaliyete başlayan ve 1000 kilometreden uzun olan Çin-Laos Demiryolu, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'i Viyentiyan'a bağlıyor.

Demiryolu, 2 Aralık 2022 itibarıyla toplam 8,5 milyon yolcu ve 11,2 milyon ton yük taşıdı ve Kunming Gümrüğü tarafından kontrol edilen ve izin verilen ithalat ve ihracat kargosunun toplam miktarı 13,29 milyar yuanı (1,88 milyar ABD doları) aşan değeri ile 1,93 milyon tona ulaştı.