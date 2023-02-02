Çin-Laos Demiryolu 10,3 Milyon Yolcu Taşıdı Güncel Haberler KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Mengla Demiryolu İstasyonu'na ulaşan yolcular, 14 Ocak 2023. Demiryolu işletmecisi yaptığı açıklamada, Aralık 2021'de faaliyete geçen Çin-Laos Demiryolu'nun Salı günü itibarıyla toplam 20. KUNMİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Mengla Demiryolu İstasyonu'na ulaşan yolcular, 14 Ocak 2023. Demiryolu işletmecisi yaptığı açıklamada, Aralık 2021'de faaliyete geçen Çin-Laos Demiryolu'nun Salı günü itibarıyla toplam 20.000 yolcu trenine ilişkin işlem yaptığını, 10,3 milyon yolcu seferini gerçekleştirdiğini bildirdi. (Fotoğraf: Xu Zhangwei/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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