Çin-Laos demir yolunda bir ayda 13 binden fazla yolcu taşındı

Çin-Laos demir yolunda, 13 Nisan'da sınır aşırı yolcu seferlerinin başlamasından itibaren 13 binden fazla kişinin seyahat ettiği bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, demir yolunun sınır geçişinde kurulan Yünnan eyaletindeki Mohan Gümrük Kapısı'ndan son bir ayda 7 bin 24 kişi giriş, 6 bin 286 kişi ise çıkış yaptı. Böylece demir yolunda sınır aşırı yolcu seferlerinin başlamasından itibaren seyahat edenlerin sayısı 13 bini aştı.

Laos'un başkenti Vientiane ile Çin'in güneybatı eyaleti Yünnan'ın merkezi Kunming şehrini birbirine bağlayan 1035 kilometrelik Çin-Laos demir yolunun inşası Aralık 2021'de tamamlanmıştı.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen demir yolu, faaliyete geçmesine rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi geçişler yalnızca kargo seferleriyle sınırlı kalmıştı.

İlk yolcu treni seferinin 13 Nisan'da gerçekleştirildiği demir yolu hattı, Çin'in hızlı tren ağını Güneydoğu Asya'da sınır ötesine taşıyan ilk proje olma özelliği taşıyor.