Çin, Kuzeyindeki Soğuk Hava Dalgasıyla Mücadele İçin Harekete Geçti

ÇEKİM TARİHİ: 5 Kasım 20231. Çin'in kuzeydoğusundaki eyaletlerden çeşitli görüntülerÇin'in kuzey ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, Pazar gününden bu yana kuvvetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına yol açtı.

ÇEKİM TARİHİ: 5 Kasım 2023

1. Çin'in kuzeydoğusundaki eyaletlerden çeşitli görüntüler

Çin'in kuzey ve kuzeydoğusunda etkili olan soğuk hava dalgası, Pazar gününden bu yana kuvvetli rüzgarlara ve yoğun kar yağışına yol açtı.

Çin'in kuzeydoğusundaki eyaletler zorlu hava koşullarıyla mücadele edebilmek için kar yağışından kaynaklanan acil durumlara hızla müdahale ederken, düzeni koruma ve güvenliği sağlama çabalarını da artırdı.

Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de kar ve buz temizleme operasyonları için 89.000'den fazla çalışanın yanı sıra makine ve ekipmanlar seferber edildi.

"Güvenli seyahati sağlamak için, yoğun kar yağışına karşı ulaşım rotalarını açık tutmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirdik. İstasyonların, üst geçitlerin ve alt geçitlerin giriş ve çıkışlarına kaydırmaz halılar serildi. Ayrıca yolcuları seyahat güvenliği konusunda bilgilendirmek üzere daha fazla personel seferber ettik."

Liaoning eyaletinde ise Pazartesi gecesi itibarıyla yaklaşık 20.000 kar küreme aracı ve ekipmanıyla birlikte yaklaşık 120.000 kişi seferber edildi.

"Mevcut yoğun kar yağışına karşı önceden afet uyarıları yayımladık, elektrik şebekesinin operasyon planlarını ayarladık, şebekenin operasyon modunu optimize ettik ve şebekenin güvenli şekilde çalışmasını ve güvenilir elektrik tedarikini sağlamak üzere müdahale planlarını ve önlemleri oluşturduk."

Meteoroloji yetkilileri Salı günü yaptıkları açıklamada, Çin'in kuzeyindeki soğuk hava dalgasının üç gün boyunca devam edeceğini bildirmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Heilongjiang, Jilin ve Liaoning eyaletlerinden bildiriyor.

(XHTV)