Çin: Ülkelerin Kuzey Kutup Bölgesi'nde Yasalara Uygun Faaliyet Hakkı ve Özgürlüğüne Saygı Gösterilmeli

Güncelleme:
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki faaliyetlerin barış ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını, ABD'nin bu bölgedeki yasadışı faaliyetlerine karşı olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kuzey Kutup Bölgesi'nde yürüttükleri faaliyetlerin, bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçladığını ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, tüm ülkelerin Kuzey Kutup Bölgesi'nde yasalara uygun faaliyetlerde bulunma hak ve özgürlüklerine tam olarak saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce dile getirdiği Çin ve Rusya'nın Grönland'ı ele geçirmesini önlemek üzere Grönland'ı kontrol altına almaları gerektiği şeklindeki ifadeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin uluslararası toplumun genel çıkarlarını ilgilendirdiğini belirten Mao, ABD'nin kendi çıkarları uğruna diğer ülkeleri bahane olarak kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

