Çin, Kuzey Kore'den kaçanları geri gönderiyor: İşkence ve idam tehdidi

Güney Kore merkezli Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG), Çin'in ülkelerine geri gönderdiği Kuzey Kore'den kaçan 600 kişinin "hapis, işkence, cinsel şiddet ve idamla" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

NBC News'un haberine göre, TJWG, Çin'in ülkelerine "zorla geri gönderdiği" yaklaşık 600 Kuzey Korelinin akıbetinin bilinmediğini kaydetti.

TJWG'den konuya dair yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Kuzey Korelilerin kimliklerinin bilinmediği ancak büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğuna işaret edildi.

İade edilmelerinden bu yana bu kişilerle herhangi bir iletişim kurulamadığı belirtilen açıklamada, "Bu kişiler suçlu ve hain olarak görüldükleri için işkence, cinsel şiddet, hapis, zorla kürtaj ve idamla karşı karşıya kalabilir." ifadesi kullanıldı.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook ise Çin'in Kuzey Kore'den kaçanları ülkelerine geri göndermesini "vahim bir insan hakları olayı" olarak nitelendirmişti.

Çin'in Cilin ve Liaoning eyaletlerinde bulunan yaklaşık 600 Kuzey Koreliyi, Hangcou'da düzenlenen Asya Olimpiyatları'nın hemen ardından Dandong ve Hunçun sınır kentleri üzerinden ülkelerine zorla geri gönderdiği iddia edilmişti.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Elizabeth Salmon, Çin'de 2 binden fazla Kuzey Korelinin tutuklu bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.