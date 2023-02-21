Çin: Kuzey Akım'daki Patlamayla İlgili Ayrıntılı Soruşturma İstemek Uluslararası Toplumun Hakkı

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, uluslararası toplumun hayati öneme sahip ülkeler arası altyapıyı ciddi şekilde sabote eden ve ciddi sonuçlara yol açan Kuzey Akım boru hatları patlamasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etme hakkına sahip...

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, uluslararası toplumun hayati öneme sahip ülkeler arası altyapıyı ciddi şekilde sabote eden ve ciddi sonuçlara yol açan Kuzey Akım boru hatları patlamasıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Wang Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir dönem Avrupa için enerjinin can damarı olarak kabul edilen gaz boru hatlarındaki patlamayla ilgili objektif, tarafsız ve profesyonel bir soruşturma yürütülmesinin son derece gerekli olduğunu çünkü patlamaların küresel enerji piyasası ve ekolojik çevre üzerinde ciddi etkisi olduğunu söyledi.

Sözcü bu yorumu, ABD'nin geçen yıl Eylül ayı sonlarında meydana gelen patlamalarla ilişkisinin ayrıntılarını açıklayan Amerikalı araştırmacı gazeteci Seymour Hersh'i destekleyen son raporlara ve açıklamalara karşılık yaptı.

İddialara göre, Amerikalı bir gazeteci olan John Dugan ABD ordusundan isimsiz bir mektup aldı. Mektupta, geçen yıl Haziran ayında Danimarka'da düzenlenen bir NATO askeri tatbikatı olan Baltops-2022 sırasında ABD derin deniz dalgıçlarının, bir kutu ile birlikte "altı saatten fazla süre boyunca su altında kaybolduğu" yazıyordu.

Columbia Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey Sachs da ABD'nin Kuzey Akım'ı sona erdirmek için "esasen nedeni ve araçları olan tek ülke" olduğunu söyledi. Fransa Savunma Bakanlığı eski Danışmanı Alain Corvez de siyasi ve ekonomik açıdan ABD'nin olaydan en çok yararlanan taraf olduğu görüşünü dile getirdi.

Wang, "Bu açıklamaların ardından ABD hükümeti ve medyası gizemli bir şekilde sessiz kaldı ve Avrupa'daki ilgili ülkeler nasıl tepki verecekleri konusunda oldukça tereddütlü görünüyorlar" dedi.

Wang bu olağandışı işaretlerin insanlara Kuzey Akım patlamasının ardındaki gerçeğin tahmin ettiklerinden daha karmaşık olduğuna inanmaları için daha fazla sebep verdiğini söyledi.

Wang Wenbin, "Hayati önem taşıyan ülkeler arası altyapıyı sabote etmenin ciddiyeti ve bundan kaynaklanan ciddi sonuçlar göz önüne alındığında, uluslararası toplum bunun kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını talep etme hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.