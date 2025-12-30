Haberler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın Kuzeyinde Gerçek Mermiyle Uzun Menzilli Atış Tatbikatı Gerçekleştirdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası'nın kuzeyindeki sularda gerçek mermi ile uzun menzilli atış tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatın hedeflerine ulaşıldığı belirtildi.

BEİJİNG, 30 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Li Xi, komutanlığa bağlı kara kuvvetlerinin Taiwan Adası'nın kuzeyindeki sularda gerçek mermi kullanarak uzun menzilli atış tatbikatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Li salı günü saat 09.00'da başlatılan tatbikatla hedeflenen sonuçlara ulaşıldığını belirtti.

