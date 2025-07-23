Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Ortak Kalkınmayı Hedefliyor

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ortak kalkınma ve elde edilecek kazan-kazan sonuçları için yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin sürdürülmesinde güçlü ilerleme sağlamak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Guo, salı günkü basın toplantısında kısa süre önce Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne ilişkin yayımlanan raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu raporda Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki projelerin yılın ilk 6 ayındaki değerinin 2024 yılının tamamındaki toplam değerin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Bazı gazeteci ve akademisyenlere göre Çin'in inisiyatif kapsamındaki ülkelerle işbirliğini artırması, ABD'nin dünya genelindeki ticaret ortaklarına zorlayıcı gümrük vergileri uygulama şeklindeki yaklaşımıyla tam bir tezat oluşturuyor. Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleri de bunu "Çin ile ilişkileri derinleştirmek için bir fırsat" olarak görüyor.

Kuşak ve Yol işbirliğinin yeni bir yüksek kaliteli gelişim aşamasına girdiğine dikkat çeken Guo, Avrasya'dan Afrika ve Latin Amerika'ya, fiziksel bağlantı imkanlarından kurumsal ve halklar arası bağlantı imkanlarına kadar işbirliğinden elde edilen tüm sonuçların 150'den fazla ülkenin halkına fayda sağladığını vurguladı.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerine örnek veren Guo, Cakarta-Bandung hızlı tren hattının 10 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini, Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi yük trenleriyle 110.000'den sefer gerçekleştirildiğini, Chancay ile Shanghai arasındaki ilk çift yönlü seferin, Çin ile Latin Amerika arasındaki yeni kara-deniz koridoru üzerinden tamamlandığını, Çin ve Afrika'nın ortaklaşa inşa ettiği fotovoltaik enerji santrallerinin kurulu kapasitesinin 1,5 gigavatın üzerine çıktığını ve Luban Atölyeleri ve Juncao teknolojisi gibi "küçük ve güzel" projelerin hane halklarını refaha kavuşturduğunu söyledi.

On yılı aşkın süredir devam eden ve bağlantı imkanlarındaki ilerlemelerin üzerine bina edilen Kuşak ve Yol işbirliğinin, genişleyip ticaret ve sanayi işbirliği platformuna dönüştüğünü kaydeden Guo, bunun daha fazla ülkenin uluslararası sanayi zincirine entegre olmasına imkan verdiğini ve küresel tedarik zincirinin istikrar ve direncini koruduğunu belirtti.

Kuşak ve Yol işbirliğinde "birlikte planlama, birlikte inşa etme ve birlikte fayda elde etme" ilkelerine, açık, yeşil ve temiz işbirliği felsefesine ve yüksek standartlı, insan merkezli ve sürdürülebilir işbirliğini sürdürme hedefine bağlı olduklarına dikkat çeken Guo, tüm ülkelerin modernleşmesini teşvik etmeye olan kararlılıklarını dile getirdi.