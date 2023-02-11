Çin Kurtarma Ekipleri Daha Fazla İnsanı Kurtarmak İçin Zamana Karşı Yarışıyor

ANONS (İngilizce): Wang FENG, Xinhua muhabiri:

"Çin kurtarma ekipleri, Türkiye'deki deprem bölgesinde enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor.

82 kişilik Çin Arama Kurtarma Ekibi, göreve başlamasının 4. günü olan Cumartesi günü, enkazdan daha fazla insanı sağ çıkarabilmek için Hatay'ın Antakya ilçesinde çalışmalarına devam ediyor."

Cuma günü, depremden 96 saat sonra Antakya şehir merkezindeki bir binanın enkazından bir kadını çıkaran 82 kişilik Çin ekibinin kurtardığı insan sayısı dörde çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden bir kurtarma timi de kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak üzere Antakya'ya geldi.

Pazartesi günü, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki ölümcül sarsıntı 10 ili yerle bir etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ölü sayısının 21.043'e, yaralı olarak kurtarılanların sayısının ise 80.097'ye yükseldiğini duyurdu.

Birçok ülke ve uluslararası yardım kuruluşu, depremin vurduğu bölgeye kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderdi. Bu ekipler, Türk arama kurtarma ekipleriyle birlikte enkaz altından daha fazla insanı sağ çıkarabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor.(XHTV)