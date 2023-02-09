Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını Sürdürüyor

Güncel Haberler

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını Sürdürüyor

HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını SürdürüyorÇin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çöken bir binada arama çalışmaları yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Yanlarında getirdikleri kurtarma ekipmanları ve tıbbi malzemelerle deprem bölgesine gelen Çinli ekibin Hatay'daki çalışmaları devam ediyor.

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını SürdürüyorÇin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çöken bir binada arama çalışmaları yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını SürdürüyorÇin arama kurtarma ekibinin bir üyesi Hatay'da çöken bir binada arama çalışması yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını SürdürüyorÇin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çalışmalara başlamadan önce stadyumda hazırlık yapıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını SürdürüyorÇin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çalışmalara başlamadan önce stadyumda malzemeleri boşaltıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title