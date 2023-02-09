Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını Sürdürüyor Güncel Haberler HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. Çin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çöken bir binada arama çalışmaları yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. Yanlarında getirdikleri kurtarma ekipmanları ve tıbbi malzemelerle deprem bölgesine gelen Çinli ekibin Hatay'daki çalışmaları devam ediyor. Çin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çöken bir binada arama çalışmaları yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin arama kurtarma ekibinin bir üyesi Hatay'da çöken bir binada arama çalışması yürütüyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çalışmalara başlamadan önce stadyumda hazırlık yapıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Çin arama kurtarma ekibi üyeleri Hatay'da çalışmalara başlamadan önce stadyumda malzemeleri boşaltıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Hatay Güncel Haberler

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