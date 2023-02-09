Çin Arama Kurtarma Ekibi Hatay'da Çalışmalarını Sürdürüyor
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HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.
HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- 82 kişiden oluşan Çin arama kurtarma ekibi, Çarşamba günü 04.30'da Türkiye'ye geldi ve saat 13.30'da depremin yerle bir ettiği Hatay'a ulaşarak kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.
Yanlarında getirdikleri kurtarma ekipmanları ve tıbbi malzemelerle deprem bölgesine gelen Çinli ekibin Hatay'daki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel