Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından Kareler Güncel Haberler ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında bulunan kampta yemek dağıtan Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi. Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında kurduğu geçici kamp, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında kurulan geçici kampta ekipmanlarını kontrol eden Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Güncel Haberler

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