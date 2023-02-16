Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından Kareler
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ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.
ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel