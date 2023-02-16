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Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından Kareler

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Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından Kareler

ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.

Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından KarelerHatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında bulunan kampta yemek dağıtan Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

ANTAKYA, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçen hafta Türkiye'yi sarsan büyük depremler ve artçı sarsıntılardan bu yana, enkaz altında kalanları aramaya yardımcı olmak amacıyla ülkeye bir dizi kurtarma ekibi ve yaşam malzemesi gönderdi.

Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından KarelerÇin Arama Kurtarma Ekibi'nin Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında kurduğu geçici kamp, 14 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

Çin Kurtarma Ekibinin Antakya'daki Geçici Kampından KarelerHatay'ın Antakya ilçesindeki bir stadyumun dışında kurulan geçici kampta ekipmanlarını kontrol eden Çin Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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