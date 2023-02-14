Çin Kurtarma Ekibi Türkiye'deki Kurtarma Çalışmaları İçin Hangi Ekipmanları Beraberinde Getirdi?

ANONS (İngilizce): WANG FENG, Xinhua muhabiri:

" Türkiye'nin yıkıcı depremlerle sarsılmasından bu yana bir haftayı aşkın süre geçti. Çin kurtarma ekibi 7 gündür arama ve kurtarma çalışmalarında görev alıyor. 82 kişiden oluşan Çin kurtarma ekibi geçen hafta Çarşamba günü sabah saatlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'na gelmişti. Ekip 20 tonu aşkın kurtarma, iletişim ve sağlık ekipmanı ile dört kurtarma köpeğini beraberinde getirdi. Peki bu ekipmanların kurtarma çalışmalarına yardımı nasıl oluyor? Ekip üyelerinin bazılarıyla konuştuk. İşte bu konuda bize anlattıkları."

SES 1 (Çince): XU LİANG, Çin kurtarma ekibi lojistik destek grubu başkan yardımcısı:

"Tespit, kurtarma, aydınlatma vb. amaçlara yönelik 1.700 parçadan oluşan 19 çeşit kurtarma ekipmanı getirdik.

Bunlar kampta kontrol edilen bazı yedek ekipman parçaları. Bu bizim ses ve Yılan Gözü yaşam tespit cihazımız. Küçük deliklerin içine kadar uzanabilen ve ekrana görüntü aktarabilen bir sondası var. İçerde mahsur kalmış birileri varsa onları görebiliyoruz.

Bu bizim sismik yer değişimi izleme cihazımız. Temel işlevi, herhangi bir artçı sarsıntı meydana gelirse kurtarma personelini uyarmak.

Bu bizim hidrolik genişletici aletimiz, bu da kesici pense. Çeliği kesmek için bunlara ihtiyacımız var.

Bunlar bizim aydınlatma tertibatımız. Çalıştığımız bölgeyi aydınlatmaya yarıyor çünkü geceleri de ara vermeden çalışmamız gerekiyor. Şu an günlük ekipmanları kurtarma bölgesine her gün taşıyacak beş aracımız bulunuyor."

SES 2 (Çince): ZHU WEİ, Çin kurtarma ekibi sağlık grubu başkanı:

"Öncelikle kurtarma ekipmanlarımızın portatif olması ve kolay taşınması şart. Çünkü kurtarma çalışmaları için alan kısıtlı. Bazı portatif ultrason cihazları, kolay ve etkili yerinde dezenfeksiyon ekipmanları ve kullanılması kolay, küçük, tek kullanımlık cerrahi aletler getirdik. Ayrıca sağlıktan sorumlu üyelerimiz, alanlarında uzman ve çok yönlü olacak şekilde eğitiliyor. Her birimiz temel ilk yardım tedavisinde ve günlük sağlık hizmeti çalışmalarında son derece yetenekliyiz."

Türkiye'de depremden hayatını kaybedenlerin sayısı 31.974'e yükseldi.

Çin hükümeti tarafından gönderilen 82 kişilik ekibin yanı sıra Çin'den gelen sivil kurtarma ekipleri de Türkiye'nin depremden etkilenen illerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Bu ekiplerin bugüne kadar enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 10'u geçti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor. (XHTV)