Çin Kurtarma Ekibi, Türkiye'deki Deprem Deneyimlerini Anlattı

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Zhang Yu için ambulans sirenleri, inşaat makinelerinin uğultusu ve hayatta kalanları bulmak için yaşam tespit cihazlarının kullanıldığı sessiz anlar, Türkiye'den ülkesine dönmüş olmasına karşın tüm canlılığını koruyor.

Çin ana karası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi tarafından gönderilen kurtarma ekipleri Çin'in başkenti Beijing'e ulaştı, 17 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Siyu/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Zhang Yu için ambulans sirenleri, inşaat makinelerinin uğultusu ve hayatta kalanları bulmak için yaşam tespit cihazlarının kullanıldığı sessiz anlar, Türkiye'den ülkesine dönmüş olmasına karşın tüm canlılığını koruyor.

Zhang, 6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye ile komşusu Suriye'de çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli depremlerinden ardından Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın Türkiye'ye gönderdiği 82 kişilik arama kurtarma ekibinin üyesi olarak görev yaptı.

Kurtarma görevlerini tamamlayan ekip, Cuma günü charter seferiyle Beijing'e döndü.

Ekip Türkiye'den ayrılmadan önce kalan gıda malzemelerini, içme sularını, çadırlarını ve tıbbi malzemelerini etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için bıraktı.

Kurtarma ekibinin lideri Zhao Ming artçı sarsıntılar, dondurucu soğuk ve lojistik malzeme sıkıntısı gibi zorluklara karşın ekibin, 700.000 metrekareden fazla bir alanda arama yaparak enkazdan altı kişiyi canlı olarak kurtardığını söyledi.

Türk meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışan Çinli kurtarma görevlileri, çöken sekiz katlı bir binanın enkazından hamile bir kadını kurtardı. Depremin üzerinden 150 saatten fazla bir zaman geçmiş olmasına karşın başka bir enkazdan bir adamı çıkardılar.

Zhao, "Kurtarma ekibi üyelerimiz, yaşam belirtileri bulmak için çok çalıştı ve umudunu yitirmedi" diye konuştu.

Beijing İtfaiye ve Kurtarma Birlikleri, Ulusal Deprem Müdahale Destek Servisi ve Beijing'deki Acil Durum Genel Hastanesi personelinden oluşan ekip, kurtarma ekipmanları ve malzemeleriyle birlikte 7 Şubat'ta Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı.

Ekip üyesi Yao Zilong, "Türkiye'de 7,8 büyüklüğünde bir deprem olduğu haberini aldığımda yüreğimin burkulduğunu hissettim" dedi ve ekledi: "Çin, şiddetli depremlerle sarsıldığında diğer ülkelerden yardım almıştı. Şimdi kurtarma ekiplerini sahaya göndermek ve hayat kurtarmak için elimizden geleni yapmak için sıra bizdeydi."

Birçok Türk vatandaşı kurtarma görevlilerine en içten takdirlerini sundu. Marmara Üniversitesi'nden Barış Doster, "Çinli kurtarma ekipleri yorgunluk nedir bilmeden çalıştı ve muazzam çaba gösterdi" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan öğrenci Emir Kaan Karaman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) görevlendirmesiyle Çin ekibine gönüllü tercümanlık yaptı.

Karaman, "Kendi ailesini enkaz altında arayan biri gibi, bir Türk vatandaşından beklenecek bir adanmışlık gösterdiler" dedi ve ekledi: "Sadece teknik bilgilerini değil, kalplerini de ortaya koydular."

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Türkiye'deki kurtarma görevini tamamlayan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin kurtarma ekibi de aynı charter seferiyle Cuma günü öğleden sonra Beijing'e döndü.