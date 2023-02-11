Çin Kurtarma Ekibi Hayat Kurtarmaya Kararlı

Xinhua yazarı Wu Siyu HATAY, 11 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerden bu yana beş gün geçti ve Çin kurtarma ekibi üç gündür kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Xinhua yazarı Wu Siyu

HATAY, 11 Şubat (Xinhua) -- Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyinde Pazartesi günü meydana gelen depremlerden bu yana beş gün geçti ve Çin kurtarma ekibi üç gündür kurtarma çalışmalarına katılıyor. Zaten iyice zayıflamış olan yapılara daha da zarar veren kesintisiz artçı sarsıntılar, kurtarma çalışmalarını büyük ölçüde zorlaştırıyor.

Depremin şiddetli bir şekilde vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesi, engebeli bir arazide bulunuyor. Depremlerin kentsel alanda zarar vermediği binalara nadiren rastlanıyor. Hemen hemen her bina çeşitli derecelerde zarar görmüş durumda.

Çin kurtarma ekibinin başkan yardımcısı Wang Mo, "Artçı sarsıntılar oluyor ve muhtemelen ikincil yıkımlara neden oluyor. Bu da güvenliğimiz için büyük tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Çin ekibini bir binanın enkazına kadar takip ettim. Tüm bina yerle bir olmuş, insanlar enkaz altında kalmıştı. Ekip lideri Zhao Yang bana bunun "pankek tipi çökme" olduğunu söyledi.

Ekip üyesi Long Tengfei, çoğu binanın kiriş, sütun ve plakalarının pankek gibi birbiri üstüne bindiği durumları ifade etmek için böyle dendiğini açıkladı. Kurtarma görevlileri, hayatta kalanlara ulaşmak için bu karmaşanın içinden geçmek, yapıları güçlendirmek zorunda; bu da çok zaman alıyor.

Bu zorlu koşullara rağmen Çin ekibinin hayat kurtarma azmi azalmadan devam ediyor.

Perşembe günü yerel kurtarma ekipleriyle işbirliği yapan Çin kurtarma ekibi, sabahın erken saatlerinde hamile bir kadını enkazdan çıkardı ve kurtarma çalışmalarında kritik olan 72 saat geçmesine karşın yıkık binalardan iki kişiyi daha kurtardı. Akşam saatlerindeyse bodrum katında bulunan başka bir kadın ekip tarafından dışarı çıkarıldı.

Hala umut var ve daha fazla mucize olmasını bekliyoruz.