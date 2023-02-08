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Çin Kurtarma Ekibi Hatay Yolunda

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Çin Kurtarma Ekibi Hatay Yolunda

HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta şehirlerarası otobüsle depremin vurduğu Hatay'a doğru giden Çin kurtarma ekibi görülüyor, 8 Şubat 2023.

HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta şehirlerarası otobüsle depremin vurduğu Hatay'a doğru giden Çin kurtarma ekibi görülüyor, 8 Şubat 2023.

82 kişilik Çin kurtarma ekibi, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki kurtarma çalışmalarına katılmak için Air China charter seferiyle 8.000 kilometre uçarak Çarşamba günü Adana Havalimanı'na ulaştı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Hatay Güncel Haberler

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