Çin Kurtarma Ekibi Hatay Yolunda
Güncel Haberler
HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta şehirlerarası otobüsle depremin vurduğu Hatay'a doğru giden Çin kurtarma ekibi görülüyor, 8 Şubat 2023.
HATAY, 8 Şubat (Xinhua) -- Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta şehirlerarası otobüsle depremin vurduğu Hatay'a doğru giden Çin kurtarma ekibi görülüyor, 8 Şubat 2023.
82 kişilik Çin kurtarma ekibi, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki kurtarma çalışmalarına katılmak için Air China charter seferiyle 8.000 kilometre uçarak Çarşamba günü Adana Havalimanı'na ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel