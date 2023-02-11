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Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları Kullanıyor

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Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları Kullanıyor

HATAY, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu (SRVF) üyeleri kullandıkları ses tespit ekipmanları ile kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları KullanıyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışması yürütmek için Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun (SRVF) bir üyesi ses tespit ekipmanı kullanıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: SRVF/Xinhua aracılığıyla)

HATAY, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'den gelen Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu (SRVF) üyeleri kullandıkları ses tespit ekipmanları ile kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları KullanıyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışması yürütmek için Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun (SRVF) bir üyesi ses tespit ekipmanı kullanıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: SRVF/Xinhua aracılığıyla)

Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları KullanıyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışması yürütmek için Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun (SRVF) bir üyesi ses tespit ekipmanı kullanıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: SRVF/ Xinhua aracılığıyla)

Çin Kurtarma Ekibi Hatay'da Hassas Ses Ekipmanları KullanıyorHatay'da bir deprem enkazında kurtarma çalışması yürütmek için Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun (SRVF) bir üyesi ses tespit ekipmanı kullanıyor, 10 Şubat 2023. (Fotoğraf: SRVF/Xinhua aracılığıyla)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Güncel Haberler

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