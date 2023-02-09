Çin Kurtarma Ekibi Hamile Bir Kadının Kurtarılmasına Yardımcı Oldu

HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Hatay'da saatler boyunca birlikte çalışan Çin ve Türk kurtarma ekipleri 7,7 büyüklüğündeki depremden üç gün sonra Perşembe sabahı erken saatlerde hamile bir kadını çöken bir binanın enkazından kurtardı.

HATAY, 9 Şubat (Xinhua) -- Hatay'da saatler boyunca birlikte çalışan Çin ve Türk kurtarma ekipleri 7,7 büyüklüğündeki depremden üç gün sonra Perşembe sabahı erken saatlerde hamile bir kadını çöken bir binanın enkazından kurtardı.

Çin kurtarma ekibi liderinin yardımcısı Zhao Yang'ın verdiği bilgiye göre Türk kurtarma ekipleri depremzede kadını, sarsıntılardan en kötü etkilenen yerlerden Hatay'ın Antakya ilçesindeki sekiz katlı bir binanın yıkıntıları arasında, Çarşamba günü saat 18.00 civarında buldu.

Zhao, kendisinin ve ekip arkadaşlarının, bölgedeki yerel kurtarma ekiplerinin kendileriyle bağlantı kurmasının ardından mümkün olan en kısa sürede enkaz yerine gittiğini söyledi. Zhao, ekibin alana varır varmaz durum değerlendirmesi yaptığını ve ardından Türk ortaklarıyla bir kurtarma planı oluşturduğunu belirtti.

Zhao, kurtarma operasyonu sırasında ekibinin profesyonel tavsiyelerde bulunduğunu ve teknik ekipman da sağladığını aktardı.

Çarşamba günü Adana Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan ekip, beş saatlik bir kara yolculuğunun ardından Antakya'ya ulaşmıştı.

Çin Büyükelçiliği personeli ve yerel yetkililerle birlikte çalışan Çinli ekip Hatay'daki stadyumda kurduğu kampta iletişim, tıbbi tedavi ve barınma için tesisler oluşturdu, yerel kurtarma operasyonlarına yardımcı olması için 15 kişilik bir arama ekibini de seferber etti.