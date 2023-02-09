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Çin Kurtarma Ekibi Enkaz Altında Mahsur Kalanlara Ulaşmaya Çalışıyor

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ANONS (İngilizce): WANG TENGFEİ, Xinhua muhabiri: "Ben, Xinhua Haber Ajansı'ndan Wang Tengfei. Hatay'dan bildiriyorum.

ANONS (İngilizce): WANG TENGFEİ, Xinhua muhabiri:

"Ben, Xinhua Haber Ajansı'ndan Wang Tengfei. Hatay'dan bildiriyorum. Şu an deprem yıkıntılarının yanındayım ve Çin kurtarma ekibi bu enkazda çalışıyor. Bu sabah erken saatlerde Çin arama kurtarma ekibi, Türk arama ekibiyle birlikte çalışarak hamile bir kadını kurtarmayı başarmıştı. O yüzden daha fazla kişiyi enkazdan çıkarmalarını umuyoruz.

Şu ana kadar ara vermeden 20 saatten fazla çalıştılar. Bu şekilde çalışmaya da devam ediyorlar. Bildiğimiz kadarıyla daha sonra kurtarma köpeklerini salarak hangi enkazda kurtarma çalışması yapılmasının daha iyi olacağına karar verecekler. Başka makineler de kullanıp enkazdan tuğlaları ve külleri kaldırıp derinlerde yaşayan birileri olup olmadığı kontrol edecekler.

Şimdi Çin kurtarma ekibi bölge halkıyla konuşuyor ve bu bölgede hayatta olma ihtimali olanlar hakkında bilgi almaya çalışıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hatay'dan bildiriyor.(XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hatay Güncel Haberler

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