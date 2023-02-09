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Çin Kurtarma Ekibi Antakya'da Hamile Bir Kadının Kurtarılmasına Yardımcı Oldu

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Çin ve Türk kurtarma ekipleri birlikte çalışarak Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde Antakya'da 8 katlı bir binanın enkazından hamile bir kadını kurtardı.

Çin ve Türk kurtarma ekipleri birlikte çalışarak Perşembe günü sabahın ilk saatlerinde Antakya'da 8 katlı bir binanın enkazından hamile bir kadını kurtardı.

82 kişilik Çin kurtarma ekibi, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerinde kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için Çarşamba günü bölgeye gelmişti.

Yapılan son resmi açıklamaya göre depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12.391'e, yaralı sayısı ise 62.914'e yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Antakya Güncel Haberler

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