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Çin Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşvik Etmek İçin Zirve Düzenleyecek

Çin Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşvik Etmek İçin Zirve Düzenleyecek

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BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşvik Zirvesi, 24 Mayıs'ta Beijing'de düzenlenecek.

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- 2023 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşvik Zirvesi, 24 Mayıs'ta Beijing'de düzenlenecek.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi (CCPIT) Sözcüsü Wang Linjie Çarşamba günü yaptığı açıklamada, zirvenin amacının küresel meseleleri ortaklaşa çözmek, uluslararası ekonomik işbirliği için yeni büyüme alanları aramak ve küresel ekonomik yönetim sistemi reformunu desteklemek amacıyla farklı ülkelerden iş çevrelerine üst düzey bir diyalog platformu olarak hizmet vermek olduğunu söyledi.

Wang'ın aktardığına göre zirveye çok sayıda yabancı lider, uluslararası kuruluşların ve ekonomik kurumların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileri ve denizaşırı ülkelerden akademisyenler katılacak.

Sözcü, zirvede Çin'in modernizasyonu, yeşil kalkınma ve dijital ekonomi konulu konferanslar da düzenleneceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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