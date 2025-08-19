Çin, Küresel Teknolojik İnovasyon İçin İşbirliğine Açık

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bilimsel ve teknolojik inovasyonların küresel kalkınma ve modernizasyona güç vermesini sağlamak üzere çeşitli ülkelerle etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Mao, salı günkü basın toplantısında hafta sonu Beijing'de düzenlenen 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

15 ülkeden robotik ekiplerin etkinliğe katıldığını kaydeden Mao, bu durumun Çin'in yapay zeka ve robotik alanlarındaki rekabet gücünü ve etkisini ortaya koyduğu yönünde yorumlar olduğunu belirtti.

Mao, "Görüntüleri ben de izledim ve insansı robotların laboratuvardan çıkıp günlük hayata geçtiğine şahit oldum" dedi.

Çin'in son dönemde Dünya Yapay Zeka Konferansı, Dünya Robot Konferansı ve Dünya İnsansı Robot Oyunları gibi etkinlikler düzenlediğini hatırlatan Mao, bu etkinliklerin yapay zeka ve robotik alanlarındaki yenilikçi başarıları sergilediğini ve en yeni teknolojiler konusunda uluslararası etkileşime ve geleceğin endüstrileri hakkında diyaloğa yönelik bir platform oluşturduğunu ifade etti.

Mao, bilimsel ve teknolojik inovasyonun ve insanlığın ilerlemesinin ancak açıklık ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği görüşünde olduklarını söyledi.